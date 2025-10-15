ЗАРЕЖДАНЕ...
Нивото на язовир "Цонево" отново спада
Така той е пълен на малко над 30 процента.
Проектната площ на язовира е 17,3 km², а обемът му – 330 млн. m³. В експлоатация е от 1974 г.
Изградена е земнонасипна стена. Многогодишен изравнител е на язовир "Камчия“ и река Луда Камчия. Използва се за промишлено водоснабдяване и напояване.
