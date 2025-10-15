Нивото на язовир “Цонево“ отново спада. Въпреки дъждовете, които паднаха във Варненско и започнаха да го пълнят, то това бе само за няколко дни, и от 13 октомври насам по данни, публикувани в мониторинга за състоянието на водите у нас, е видно, че при приток 0 л. то разхода му е 1,319 м/сек.Така той е пълен на малко над 30 процента.Проектната площ на язовира е 17,3 km², а обемът му – 330 млн. m³. В експлоатация е от 1974 г.Изградена е земнонасипна стена. Многогодишен изравнител е на язовир "Камчия“ и река Луда Камчия. Използва се за промишлено водоснабдяване и напояване.