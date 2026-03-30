39-годишен мъж от Шумен е задържан в полицейския арест за нанесена телесна повреда в условия на домашно насилие. Сигнал е получен малко след 17:30 часа на 28 март. Съобщено е, че в частен дом в града на ул. "Колю Фичето" мъжът проявил агресия.Нанесъл удари с лакът и ритници по тялото на 24-годишна жена, с която живее на семейни начала. Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен.За извършено престъпление по чл. 131 ал. 1 т. 5 А от НК е образувано досъдебно производство.