Тетрадки и списъци с имена, пари и ваучери за опрощаване на дългове срещу гласуване на изборите са открити при акция на МВР в Перник срещу купения вот, съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев. 

"Нова реализирана операция след получена информация, че в заведение в Перник се води списък с имена за предстоящите избори. При проверката на обекта са установени списъци с имена. Открити са 2340 евро. Задържани са двама души" написа той и представи и резултати от втора проверка: 

"Друга проверка на различен адрес в Перник е установила наличието на тетрадка с имена и ваучери за опрощаване на дългове срещу гласуване на изборите. Задържано е едно лице". 

Кандев съобщи, че днес на територията на страната са реализирани десетки полицейски операции, като такива продължават и към момента.

От няколко дни текат усилени проверки на полицията из цялата страна срещу купения вот за предстоящите парламентарни избори. По-рано стана ясно, че е задържан бивш кмет на село до Кърджали за купуване на гласове. 