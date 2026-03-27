Нов удар на МВР срещу купения вот: Ваучери за опрощаване на дългове и пари са открити в заведение в Перник
"Нова реализирана операция след получена информация, че в заведение в Перник се води списък с имена за предстоящите избори. При проверката на обекта са установени списъци с имена. Открити са 2340 евро. Задържани са двама души" написа той и представи и резултати от втора проверка:
"Друга проверка на различен адрес в Перник е установила наличието на тетрадка с имена и ваучери за опрощаване на дългове срещу гласуване на изборите. Задържано е едно лице".
Кандев съобщи, че днес на територията на страната са реализирани десетки полицейски операции, като такива продължават и към момента.
От няколко дни текат усилени проверки на полицията из цялата страна срещу купения вот за предстоящите парламентарни избори. По-рано стана ясно, че е задържан бивш кмет на село до Кърджали за купуване на гласове.
