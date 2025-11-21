Нова измама в интернет: Семейство поръча двигател онлайн, но получи детска играчка
Линкът към сайта и обявата, в която се продава въпросният двигател все още е активен онлайн и все още хората могат да си купят продукта.
"На 5.11 съпругът ми е видял въпросната реклама и понеже е инженер на двигатели с вътрешно горене, решил да закупи продукта, станал му интересен. В самият сайт продуктът е обявен като комплект за сглобяване. Получавайки си стоката на 18-ти, още с вдигането видях, че е много леко и не би трябвало да е това, което се показва на рекламата", разказва потърпевшата пред bTV.
Не е имало тест и преглед. Такава опция липсва при получаването.
"Изпратили сме мейл на 18-ти. На самия сайт пише, че това е начинът на връзка с тях. Все още нямаме отговор", каза г-жа Иванова.
Куриерът ги посъветвал да се обърнат към правоохранителните органи, за да може да се стопира плащането, трябва входящ номер.
От bTV се опитахме да се свържем с представител от сайта. До момента отговор от тях не сме получили. Призивът на семейство Иванови - повече хора да не се подлъгват по подобна реклама, защото вместо двигател, ще получат играчка.
