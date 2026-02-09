Няма прошка за Никола Бургазлиев от мелето с АТВ в Слънчев бряг
©
Бургазлиев поиска изменение на мярката му в по-лека - парична гаранция или “Домашен арест". "От деня, в който стана инцидентът, не съм спирал да мисля за него. Ако можех да върна времето назад, щях да го направя. Ако имам възможност да бъда на свобода и да работя, всички изкарани пари ще давам на Марти. Моля за по-лека мярка. Винаги съм съдействал на органите на реда и ще продължа да го правя. Искам само да бъда до семейството си“, каза в съдебната зала Бургазлиев.
Като свидетел на днешното заседание бе призована Светлана Димитрова - класен ръководител на несебърлията. “Никола учи добре. Като за моя изненада той съчетаваше добре спорта и учението. Не е отсъствал без причина. Нямало го е, когато е бил на мачове или лагери. Всички колеги имат положително отношение към него. Винаги се е държал добре, не е бил агресивен и е бил винаги разумен", заяви учителката пред съда. Тя подчерта, че в момента Бургазлиев е под самостоятелна форма на обучение и трябва да се яви на 19 изпита.
"Основната причина за искане за промяна на мярката му за неотклонение е категоричната забрана на прокуратурата да му позволи да завърши средното си образование. Това е в разрез както с българската конституция, така и на редица европейски решения, за които България е осъдена, че е нарушено правото на лицата да завършат своето образование в условията на арест или затвор. Тъй като отчитаме неговите личностни данни и липсата на опасност да извърши друго престъпление или да се укрие, имаме основание да поискаме промяна на мярката за неотклонение“, каза пред журналисти преди началото на заседанието адвокатът на Бругазлиев Галина Колева.
"Жалбата е несъстоятелна. Твърдението на защитата, че не може да продължи образованието не е адекватна", казаха от прокуратурата. От там добавиха, че с разрешение на директора е позволено на Никола да бъде посещаван от преподаватели, а така да продължи обучението си. Според обвинението има възможност Никола да се укрие, ако излезе от ареста.
Повече четете в нашата тема!
Още по темата
/
Адвокатът на Никола Бургазлиев: Иска да излезе от ареста, за да завърши средното си образование
14:20
Близки на пострадалите в катастрофата с АТВ в Слънчев бряг настояват виновникът да остане в ареста
13:47
Семейството на Христина и Марти: Няма да допуснем един убиец да излезе на свобода без дори да бъде съден
11.10
Николай Попов: Сега вратата на ареста се отваря широко за Бургазлиев и делото е на път да отиде в кофата
10.10
Чичото на Марти, прегазен от АТВ в Слънчев бряг: Ще се възстановява дълго, все едно имаме едно 4-годишно бебе
01.10
Следовател: Цялото движение от потеглянето на АТВ-то до самия удар е не повече от 10-15 секунди
19.09
Следовател за инцидента с АТВ в Слънчев бряг: Неизправност на превозното средство не е установена
17.09
Още от категорията
/
АКБ: Публичното осъждане на непрофесионалните практики е единственият начин да защитим доброто име на козметичния бранш
06.02
Адв. Димитър Марковски: Съмнително е, че Калушев не се свързва с близките си и с разследването
06.02
Бившият зам.-ректор на академията на МВР за случая "Петрохан": Запалването на хижата се дължи по-скоро на паника
06.02
Слави Трифонов: На фона на случващото се в козметични салони и гинекологични кабинети, отново съм принуден да кажа - "Аз нали ви казах"
05.02
Близка на Ивайло Калушев: Смятам, че е убит и заровен, защото е много силна личност и ако го оставят жив ще се разприказва
05.02
Вътрешният министър Даниел Митов разпореди проверка на НПО-то, което свързват с ужаса на хижа "Петрохан"
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.