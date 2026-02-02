Няма въведени ограничения по пътищата в Шуменско, заледените участъци се почистат
© ОДМВР - Шумен
През нощта няма сигнали за закъсали автомобили, за които да е търсено съдействие за техническа помощ чрез телефон 112.
От началото на снеговалежа и до момента са получени десетки сигнали за непочистени пътища и ПТП-та с материални щети, повечето самокатастрофирали. Няма пострадали при произшествията.
Сигналите са предавани към отговорните за почистване на пътищата. Възможно е да има заледени участъци по пътищата, които и към момента се почистват.
Екипи на охранителна и пътна полиция патрулират по основните пътни артерии в областта и следят каква е пътната обстановка. На места по главните пътища има заледяване, на изхода на града /5- ти километър/ на завоя към и на изхода на града има лед. Шофьорите да бъдат внимателни!
По разпореждане на директора на ОДМВР - Шумен при получаване на сигнали от граждани за непочистени и неопесъчени пътища, дежурният на полицията докладва своевременно на пътно почистващите фирми. Екипи на пътна полиция са ангажирани да минават на обход и проверка дали се почистват пътните артерии.
Водачите да тръгват на път с подготвени за зимни условия автомобили!
