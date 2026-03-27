Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев временно преназначен за директор на ОДМВР – Шумен е ст. комисар Илиян Иванов. Днес той бе представен пред ръководния състав на областната дирекция от заместник-министър Калоян Милтенов.Илиян Иванов е роден на 05.06. 1969 г. в Трявна. Завършил е магистърска степен в Технически университет- Габрово, впоследствие има придобита магистратура от Стопанска академия "Димитър А. Ценов" в Свищов. Постъпва на държавна служба в МВР през 2000 г, като последователно работи в сектор "Координация и информационно аналитична дейност" в ОДМВР- Габрово, в РЗ "Борба с организираната престъпност". Назначен е за началник на сектор "Оперативен анализ" в областната дирекция в Габрово, работил е в сектор "Борба с организираната престъпност, Държавна агенция " Национална сигурност", а през 2023 година е назначен за директор на ОДМВР- Габрово. Награждаван е многократно за високи професионални постижения. Семеен, с две деца.Досегашният директор на ОДМВР – Шумен старши комисар Георги Гендов е преназначен в "Звено за подпомагане на министъра на вътрешните работи към ръководството на МВР".