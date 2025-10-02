Областният управител на Добрич Живко Желязков изпрати писмо до кметовете на общините в областта, с което препоръчва да се организира наблюдение на водоемите и речните корита и най-вече на рисковите участъци в урбанизираните територии с оглед прогнозата на НИМХ за следващите дни. За готовност и за координиране на ангажиментите на всички нива в изпълнение на Закона за защита при бедствия и поднормативните актове настоява още в писмото до кметовете Ж. Желязков в резултат на дадените указания и предупреждението за валежна обстановка в страната, изпратени от главния секретар на Министерски съвет до всички областни управители. Целта е да се осигури максимална защита на населението и инфраструктурата в общините с оглед настъпването на есенно-зимния сезон и нуждата от подготовка за него. При повишаване на нивата в речни корита и други водоеми да се докладва своевременно, както и своевременно да се отправят предупреждения към обществеността за потенциални рискове, свързани с валежната обстановка. Там, където е нужно, за предупреждение на населението да се използва системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението.Според прогнозата на НИМХ за днес в цялата област Добрич е обявен жълт код за силен вятър от североизток със скорост 14-19 м/сек. (50-69 км/час). Очаква се поривите да достигнат до скорост 24 м/сек. (90 км/час). Вълнението на морето да е 4 бала.С оглед очакваните силни ветрове, да не се оставят предмети на открито и гражданите да бъдат внимателни при преминаване покрай високи сгради, апелира Живко Желязков.