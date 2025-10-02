ЗАРЕЖДАНЕ...
Областният управител на Добрич с писма до всички кметове заради лошото време
Според прогнозата на НИМХ за днес в цялата област Добрич е обявен жълт код за силен вятър от североизток със скорост 14-19 м/сек. (50-69 км/час). Очаква се поривите да достигнат до скорост 24 м/сек. (90 км/час). Вълнението на морето да е 4 бала.
С оглед очакваните силни ветрове, да не се оставят предмети на открито и гражданите да бъдат внимателни при преминаване покрай високи сгради, апелира Живко Желязков.
