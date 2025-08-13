ЗАРЕЖДАНЕ...
Обновяват административни сгради в Община Аврен
Проектът предвижда устойчиво енергийно обновяване на две административни сгради за обществено обслужване в с. Аврен - сграда "Просвета“ и сграда ТСУ, които са с отделни актове за общинска собственост, но са общо неделимо цяло в архитектурен смисъл и представляват две от основните административни сгради на общинската администрация. Предвижда се цялостно обновяване на двете сгради, с цел постигане на енергийна устойчивост, с обособяване на общ модулен център за обслужване на хора с увреждания и осигуряване на достъпна архитектурна среда. Ще бъдат изпълнени дейности като подмяна на дограма, осветителни тела и климатични инсталации за отопление и охлаждане, полагане на външна изолация за постигане на енергийна устойчивост и минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обектите.
Целта е да бъдат постигнати по-ниски разходи за електроенергия, по-добра работна среда за служителите и по-високо качество на публичните услуги за гражданите.
Проектът е стартирал на 24.04.2024 г. и ще продължи до 30.06.2026 г.
