Община Белослав сключи договор с Министерството на труда и социалната политика за изпълнение на проект "Закупуване на електрическо превозно средство, включително свързана зарядна станция за предоставяне на социални услуги (делегирани от държавата дейност). Проектът се финансира по линия на Оперативна програма "Национален план за възстановяване и устойчивост“.Инвестицията е на стойност 113 580,00 лева, представляваща 100% безвъзмездна финансова помощ (БФП).Целта на проекта е да се подпомогне модернизацията на сектора на социалните услуги в Община Белослав чрез:- Повишаване на енергийната ефективност в ежедневните дейности;- Намаляване на енергийната зависимост чрез преминаване към електрически транспорт;- Подобряване на оперативната устойчивост и надеждността на социалните услуги, делегирани от държавата;- Оптимизиране работата на социалните работници и екипите, ангажирани в предоставянето на грижи на възрастни, хора с увреждания и други уязвими групи.Реализирането на проекта ще осигури по-ефективно, екологично и икономически изгодно придвижване при изпълнение на социалните дейности. Новото електрическо превозно средство ще позволи по-бързо и сигурно обслужване на потребителите, а зарядната станция ще гарантира устойчивост и независимост на автопарка.Очакваните резултати включват:- значително намаляване на разходите за гориво и поддръжка;- намаляване на въглеродните емисии в съответствие с европейските екологични политики;- по-висока ефективност на социалните услуги, насочени към гражданите в нужда.С реализирането на този проект Община Белослав продължава да работи към внедряване на иновативни и устойчиви решения. Инициативата представлява важна крачка в посока модернизация на социалната инфраструктура и въвеждане на зелени технологии в публичния сектор.