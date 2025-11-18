Община Белослав се похвали
Инвестицията е на стойност 113 580,00 лева, представляваща 100% безвъзмездна финансова помощ (БФП).
Целта на проекта е да се подпомогне модернизацията на сектора на социалните услуги в Община Белослав чрез:
- Повишаване на енергийната ефективност в ежедневните дейности;
- Намаляване на енергийната зависимост чрез преминаване към електрически транспорт;
- Подобряване на оперативната устойчивост и надеждността на социалните услуги, делегирани от държавата;
- Оптимизиране работата на социалните работници и екипите, ангажирани в предоставянето на грижи на възрастни, хора с увреждания и други уязвими групи.
Реализирането на проекта ще осигури по-ефективно, екологично и икономически изгодно придвижване при изпълнение на социалните дейности. Новото електрическо превозно средство ще позволи по-бързо и сигурно обслужване на потребителите, а зарядната станция ще гарантира устойчивост и независимост на автопарка.
Очакваните резултати включват:
- значително намаляване на разходите за гориво и поддръжка;
- намаляване на въглеродните емисии в съответствие с европейските екологични политики;
- по-висока ефективност на социалните услуги, насочени към гражданите в нужда.
С реализирането на този проект Община Белослав продължава да работи към внедряване на иновативни и устойчиви решения. Инициативата представлява важна крачка в посока модернизация на социалната инфраструктура и въвеждане на зелени технологии в публичния сектор.
