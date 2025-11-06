Община Дългопол домакинства международен форум за реагиране при бедствия
Експерти - еколози, представители на Червения кръст и неговите поделения в участващите държави се срещнаха в Дългопол със служители на районната служба "Пожарна и аварийна безопасност“, СДВР, доброволното формирование към общината и общински експерти. Бяха обсъдени съществуващите проблеми в малките населени места, произтичащи от влиянието на климатичните промени – наводнения, свлачища, засушавания и др. Участниците в срещата предложиха възможности за бъдещо сътрудничество при провеждане на регулярни обучения по места, реализиране на съвместни инициативи, обменни визити и др.
Чрез изпълнението на предвидените по проекта дейности малките общности ще имат достъп до лесни за използване инструменти, които да помогнат за смекчаване на въздействието от изменението на климата върху най-уязвимите групи от населението. Очакваните резултати са свързани с подобряване на превенцията на риска от бедствия, адаптиране към изменението на климата и повишаване на капацитета за реагиране при извънредни ситуации.
Impact+ е стартирал през юли 2024 г. и ще продължи до януари 2026г.
