Община Дългопол бе домакин на международна среща по проекта Impact+ "Подобряване на капацитетите за спешно реагиране при природни и причинени от човека бедствия в малките населени места в Черноморския басейн“. Той се финансира от програма Интеррег NEXT "Черноморския басейн“ 2021-2027 г. и цели подготовка на местните общности за реагиране при бедствия, аварии и катастрофи. Общият му бюджет е 553 812 евро. В консорциума участват партньори от Румъния, Молдова, България и Грузия. Водеща организация е Националният съвет на Червения кръст на Румъния – клон Галац, информираха от Областния информационен център във Варна.Експерти - еколози, представители на Червения кръст и неговите поделения в участващите държави се срещнаха в Дългопол със служители на районната служба "Пожарна и аварийна безопасност“, СДВР, доброволното формирование към общината и общински експерти. Бяха обсъдени съществуващите проблеми в малките населени места, произтичащи от влиянието на климатичните промени – наводнения, свлачища, засушавания и др. Участниците в срещата предложиха възможности за бъдещо сътрудничество при провеждане на регулярни обучения по места, реализиране на съвместни инициативи, обменни визити и др.Чрез изпълнението на предвидените по проекта дейности малките общности ще имат достъп до лесни за използване инструменти, които да помогнат за смекчаване на въздействието от изменението на климата върху най-уязвимите групи от населението. Очакваните резултати са свързани с подобряване на превенцията на риска от бедствия, адаптиране към изменението на климата и повишаване на капацитета за реагиране при извънредни ситуации.Impact+ е стартирал през юли 2024 г. и ще продължи до януари 2026г.