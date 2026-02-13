Община Каварна със свои представители участва в 42-то издание на Международната туристическа борса "Ваканция & СПА Експо 2026“, която се провежда в Интер Експо Център, гр. София.Събитието беше открито от министъра на туризма в оставка, Мирослав Боршош.На щандовете на общината, в присъствието на кмета Елена Балтаджиева, представители на общинския отдел "Туризъм и култура“, Историческия музей, НЧ “Съгласие-1890“ и ХГ “Хр. Градечлиев“, и самодейци от пенсионерски клуб "Радка Чаушева“, промотираха богатото културно-историческо наследство, природните забележителности, наситения културен календар, както и разнообразните туристически възможности на региона.По време на откриването Каварна бе представена като дестинация, в която морето и природата се срещат с жива, автентична и достъпна култура и история, превръщайки престоя на всеки гост в истинско емоционално преживяване.Министърът на туризма в оставка, Мирослав Боршош, беше посрещнат от каварненци с хляб и сол и добруджанска народна песен.Многобройни посетители, участници и гости проявиха интерес към богатите щандове с рекламни материали и продукти на община Каварна.Международната туристическа борса се провежда до 14 февруари.