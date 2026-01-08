Община Каварна закупи за нуждите на Общинско предприятие "Чиракман“ два нови лекотоварни автомобила тип пикап.Благодарение на новопридобитите специализирани автомобили ще се осигури по - ефективното и екологосъобразно управление на дейностите по сметопочистване на териториите за обществено ползване в населените места, както и ще се обезпечат дейностите по осъществяване на текущ контрол относно недопускане образуването на нерегламентирани замърсявания и поддържане на чистотата на територията на община Каварна.