мъртви птици по плажната ивица от Шабла до Дуранкулак, на 19 и 20 март 2026 г. бяха извършени проверки от компетентните органи – Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна, Областна дирекция по безопасност на храните – Добрич, Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна и Регионална здравна инспекция – Добрич. Това съобщават от община Шабла.
На част от проверките присъстваха и г-н Мариян Жечев - Кмет на Община Шабла, г-н Асен Атанасов - Областен управител на Област Добрич и служители на двете администрации.
Взети бяха проби за анализ от мъртвите екземпляри и от морската вода. Организират се съвместни действия от всички отговорни институции за установяване на причините за смъртността и премахване на мъртвите птици от крайбрежната плажна ивица.
Птиците са от застрашения вид средиземноморски буревестник, който е с размерите на гълъб и гнезди основно на малки острови в Гърция и Малта. Живеят навътре в морето, а по нашите ширини се срещат по време на хранителна миграция. Хранят с дребни риби като следват техните пасажи.
Заради опасност от разпространение на зарази, мъртвите птици не трябва да се пипат и да се местят от местата, на които са намерени.
Община Шабла за намерените мъртви птици на Северното Черноморие: Не трябва да се пипат и да се местят заради опасност от зараза
©
Още от категорията
/
Николай Найденов: Бих искал кметовете да не ми се обаждат, а да правят проверките си в интернет
19.03
Областният управител на Русе обсъди развитието на региона с началника на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров"
17.03
След скандално заседание в румънския парламент: Искането на САЩ за изпращане на военна техника и сили до границата ни беше прието
11.03
Кметът на Провадия за сесията на ОбС: Историята ще запомни кой е работил за бъдещето на децата
28.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Италиански фестивал на красотата и прическата в Пловдив
14:28 / 20.03.2026
Откриха тялото на издирвана жена във водите на Дунав край Видин
11:07 / 20.03.2026
Проф. д-р Добрин Атанасов: Административни пречки бавят ремонта н...
11:50 / 19.03.2026
Магдалена Русева е убита с помощта на текстилна връзка на анцуг
13:56 / 18.03.2026
В Пловдив откриха най-големия форум за лов, риболов и цветя
12:50 / 18.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.