Община Созопол за дрона на плаж "Хармани": Няма причина за притеснение
"Няма причина за притеснение – устройството е унищожено на място от военните специалисти“, съобщиха от Община Созопол.
Видимо летателният апарат е със счупени крила. По корпуса му се забелязват раковини, което сочи, че е престоял дълго време в морето.
Стамат89
преди 20 мин.
Преди време бяха намерени едни мини ако не се лъжа, тогава специалистът беше по червени гащи, джапанки и цигара. Сега поне са сложили някаква екипировка докато си приказват до дрона
