25 потребители ще бъдат включени в изпълнението на проекта "Иновативни здравно-социални услуги в община Вълчи дол“. Той се финансира от Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Общият му бюджет е 240 231, 20 лв. Бенефициент е местната администрация, съобщиха от Областния информационен център във Варна.Целта на проекта е да се надгради и подобри предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда за нуждаещи се самотноживеещи лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване, както и да се изгради и приложи иновативен модел за дистанционен мониторинг на здравословния и психосоциален статус на най-уязвимите групи от населението на базата на съвременните информационни и комуникационни технологии.Сред дейностите, които ще се изпълняват в зависимост от оценката на индивидуалните потребности на получателите, са осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се - хранене и приготвяне на храна, преобличане и поддържане на лична хигиена, хигиена на жилището, доставка и дозиране на лекарства, поставяне на инжекции, съдействие за достъп до други здравни и социални услуги. Такъв тип подкрепа ще получават 23 лица. Иновативни дистанционни услуги – телекеър, ще бъдат осигурени на 2 лица от целевата група.Проектът е стартирал на 7.01.2025 г. и ще продължи до 7.05.2027 г.