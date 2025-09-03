ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Вълчи дол ще осигурява иновативни здравно-социални услуги на хора в неравностойно положение
Целта на проекта е да се надгради и подобри предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда за нуждаещи се самотноживеещи лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване, както и да се изгради и приложи иновативен модел за дистанционен мониторинг на здравословния и психосоциален статус на най-уязвимите групи от населението на базата на съвременните информационни и комуникационни технологии.
Сред дейностите, които ще се изпълняват в зависимост от оценката на индивидуалните потребности на получателите, са осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се - хранене и приготвяне на храна, преобличане и поддържане на лична хигиена, хигиена на жилището, доставка и дозиране на лекарства, поставяне на инжекции, съдействие за достъп до други здравни и социални услуги. Такъв тип подкрепа ще получават 23 лица. Иновативни дистанционни услуги – телекеър, ще бъдат осигурени на 2 лица от целевата група.
Проектът е стартирал на 7.01.2025 г. и ще продължи до 7.05.2027 г.
