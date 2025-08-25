Община Вълчи дол успешно приключи дейностите по проект "Изграждане на Туристически информационен център в град Вълчи дол“ във връзка с изпълнение на административен договор между Община Вълчи дол, Държавен фонд "Земеделие“ и Местна инициативна група ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.Проектът е на стойност 59 411 лева, от които: Европейско финансиране: 53 469.90 лева, Национално съфинансиране: 5 941.10 лв. Проектното предложение предвиждаше изграждането на Туристически информационен център (ТИЦ) в гр. Вълчи дол.Основна цел на проекта: Основна цел на проекта е развитие на туризма и туристическия потенциал на територията на МИГ Възход-Ветрино-Вълчи дол-Провадия, и в частност на Община Вълчи дол, чрез успешно реализиране на инвестиция за изграждане на Туристически информационен център в град Вълчи дол.Резултати от изпълнението на проекта:- Подобряване на качеството и достъпа до предлаганите туристически услуги, което от своя страна ще допринесе за икономическото съживяване, туристическото и културно развитие на населените места на територията на МИГ-а, както и популяризиране на местната идентичност.- Осигуряване използването на туристическите ресурси, посредством изграждане на туристическа инфраструктура за публично ползване, която представя и популяризира природното и културно наследство и предоставя туристическа информация за предлаганите туристически услуги на територията.- Насърчаване на устойчивата и качествената заетост и подкрепа за работната сила.- Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес.- Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот.- Развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер.Изпълнението на целите на проекта ще допринесе за оползотворяването на природния потенциал и културното наследство, изискващо изграждане и развитие както на туристическа инфраструктура, така и разширяване на възможностите за запознаване на населението с туристическа информация и експозиции свързани със специфичната местна идентичност.