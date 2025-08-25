ЗАРЕЖДАНЕ...
Община в област Варна се похвали
©
Проектът е на стойност 59 411 лева, от които: Европейско финансиране: 53 469.90 лева, Национално съфинансиране: 5 941.10 лв. Проектното предложение предвиждаше изграждането на Туристически информационен център (ТИЦ) в гр. Вълчи дол.
Основна цел на проекта: Основна цел на проекта е развитие на туризма и туристическия потенциал на територията на МИГ Възход-Ветрино-Вълчи дол-Провадия, и в частност на Община Вълчи дол, чрез успешно реализиране на инвестиция за изграждане на Туристически информационен център в град Вълчи дол.
Резултати от изпълнението на проекта:
- Подобряване на качеството и достъпа до предлаганите туристически услуги, което от своя страна ще допринесе за икономическото съживяване, туристическото и културно развитие на населените места на територията на МИГ-а, както и популяризиране на местната идентичност.
- Осигуряване използването на туристическите ресурси, посредством изграждане на туристическа инфраструктура за публично ползване, която представя и популяризира природното и културно наследство и предоставя туристическа информация за предлаганите туристически услуги на територията.
- Насърчаване на устойчивата и качествената заетост и подкрепа за работната сила.
- Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес.
- Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот.
- Развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер.
Изпълнението на целите на проекта ще допринесе за оползотворяването на природния потенциал и културното наследство, изискващо изграждане и развитие както на туристическа инфраструктура, така и разширяване на възможностите за запознаване на населението с туристическа информация и експозиции свързани със специфичната местна идентичност.
Още от категорията
/
Премиерът приветства най-младите доброволци от пожарите край Сунгурларе: Нека това е заразителният пример
13.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Черноморец е под вода!
12:27
Екшън в Бургаско, бус с мигранти се вряза в автомобил, шофьорът и...
21:11 / 23.08.2025
Пълен обрат в новините за състоянието на Марти! Дано да се възста...
22:44 / 22.08.2025
Имотният данък: От около 502 лв. на човек в Несебър до под 4 лв. ...
21:49 / 22.08.2025
Поривите на вятър в Русе достигнаха до 86 км/ч – пожарникарите за...
21:48 / 22.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.