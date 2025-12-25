Обърната кола на пътя Слънчев бряг-Варна. За това съобщава очевидец в групата "Катастрофи в България" във Facebook.Към този момент не се знае състоянието и броя на пострадалите, но на мястото на инцидента има линейка. Очевидецът съобщава, че към този момент трафикът не е ограничен.апелира да бъдете внимателни!