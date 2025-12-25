Обърната кола на пътя Слънчев бряг-Варна, има линейка
Към този момент не се знае състоянието и броя на пострадалите, но на мястото на инцидента има линейка. Очевидецът съобщава, че към този момент трафикът не е ограничен.
ФОКУС апелира да бъдете внимателни!
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Варненска местност остана без вода за кратко
11:10 / 24.12.2025
След тежката катастрофа на Владая: 30-годишна жена е с опасност з...
18:52 / 23.12.2025
НКЖИ ще добива варовици от находище "Карлуково"
15:45 / 23.12.2025
66 дежурни екипа гарантират електрозахранването в Североизточна Б...
16:04 / 23.12.2025
Над 4 хил. лева от монети събраха граждани за неонатален респират...
11:26 / 23.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.