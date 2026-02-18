Кметът на Аксаково инж. Атанас Стоилов обяви бедствено положение на територията на 7 селища в общината - Долище, Генерал Кантарджиево, Климентово, Куманово, Осеново, Кичево и село Ботево.Мярката се налага във връзка с усложнената метеорологична обстановка, ураганен вятър, снеговалеж и снегонавяване, ниските температури и обледяване, настъпилите повреди по съоръжения на техническата инфраструктура и наводненията, причинени от обилните и продължителните валежи на територията на общината, информират от Областната администрация във Варна.В заповедта за обявяване на бедственото положение се посочват мерките за овладяване на кризисното положение и на причинените щети. Сред тях са:- Осигуряване на отопление на всички административни сгради на територията на засегнатите села,- Да се преустанови движението на обществения транспорт до създаването на условия за безопасно пътуване,- Да се мобилизира цялата налична техника по организиране на снегопочистването и овладяване на щетите от наводненията,- Ако възникне необходимост от лекарска помощ на бедстващите територии ще се изисква незабовно съдействие от Центъра за спешна медицинска помощ във Варна,- Щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, който взаимодейства с Областния и с Националния щаб за защита ще премине на непрекъснат режим на работа.