Обявиха бедствено положение в редица населени места край Варна
©
Мярката се налага във връзка с усложнената метеорологична обстановка, ураганен вятър, снеговалеж и снегонавяване, ниските температури и обледяване, настъпилите повреди по съоръжения на техническата инфраструктура и наводненията, причинени от обилните и продължителните валежи на територията на общината, информират от Областната администрация във Варна.
В заповедта за обявяване на бедственото положение се посочват мерките за овладяване на кризисното положение и на причинените щети. Сред тях са:
- Осигуряване на отопление на всички административни сгради на територията на засегнатите села,
- Да се преустанови движението на обществения транспорт до създаването на условия за безопасно пътуване,
- Да се мобилизира цялата налична техника по организиране на снегопочистването и овладяване на щетите от наводненията,
- Ако възникне необходимост от лекарска помощ на бедстващите територии ще се изисква незабовно съдействие от Центъра за спешна медицинска помощ във Варна,
- Щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, който взаимодейства с Областния и с Националния щаб за защита ще премине на непрекъснат режим на работа.
Още по темата
/
Снеговалеж на АМ "Хемус"
17.02
Още от категорията
/
Бащата на Сияна: Започва гаврата. В моргата ти подават визитки. Пред "Пирогов" стои "дежурна" G-класа. Някои родители подписват
05.02
Полицията за случая в хижа "Петрохан": Разследва се съпричастност на непълнолетни и малолетни към НПО-то
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
По-добре не тръгвайте през прохода "Петрохан"!
17:22 / 17.02.2026
Учител е задържан за педофилия
12:51 / 17.02.2026
Ученици "под ключ": Родители на протест заради агресивно поведени...
08:29 / 17.02.2026
Шумен е без вода второ денонощие
08:30 / 17.02.2026
Кметове от цялата страна излизат на протест след палежа в дома на...
08:28 / 17.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.