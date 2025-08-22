В община Лясковец обявиха частично бедствено положение заради преминалата буря, съобщиха отНад 50 паднали дървета, накъсани жици, пропаднали улични участъци остави след себе си халата, която мина този следобед през Джулюница. Силен вятър, пороен дъжд и градушка удариха селото, по разчистването на което вече работят общинското ни предприятие и Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Горна Оряховица. На място са три противопожарни автомобила.Няма пострадали хора, съобщават още от