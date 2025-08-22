ЗАРЕЖДАНЕ...
Обявяват частично бедствено положение в община Лясковец заради преминалата буря
Над 50 паднали дървета, накъсани жици, пропаднали улични участъци остави след себе си халата, която мина този следобед през Джулюница. Силен вятър, пороен дъжд и градушка удариха селото, по разчистването на което вече работят общинското ни предприятие и Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Горна Оряховица. На място са три противопожарни автомобила.
Няма пострадали хора, съобщават още от Общината.
