Очевидец: Внимание! Кола в насрещното на АМ "Тракия" около Пазарджик
По данни на човека, случаят е около 90-ти километър, като колата продължава движението си.
"Доста голям участък имаше без да мине кола София-Пазарджик, но полиция отбива всички", гласи един от коментарите във Facebook.
Апелираме шофьорите да бъдат внимателни.
Без опасност за живота е пострадалият при тежката катастрофа на АМ "Тракия", която взе три жертви
15.11
С множество прободни рани по шията, гръдния кош, лявата сърдечна област и лявата ръка е 37-годишна жена, наръгана в центъра на наш град
10.11
Шахматен турнир "Не на насилието" в Шумен
09:58 / 16.11.2025
Катастрофа с мотоциклетист затвори прохода "Шипка", той е в тежко...
17:12 / 15.11.2025
Без опасност за живота е пострадалият при тежката катастрофа на А...
17:12 / 15.11.2025
Гражданин: Спираш на светофар в София и те поливат с кисело мляко...
12:47 / 15.11.2025
