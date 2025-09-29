ЗАРЕЖДАНЕ...
Официално дадоха старт на ремонта на читалище в Суворово
Проектът предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия на покрива на читалището с мощност 80,10 kWр. За тази цел ще бъдат монтирани 178 бр. монокристални фотоволтаични модули с единична мощност 450 Wp. Фотоволтаичната инсталация се проектира със стрингови инвертори. Предвиден е един инвертор с мощност 100 kW. Сред мерките за енергийна ефективност са обследване и издаване на технически паспорт на сградата, изготвяне на сертификат за енергийни характеристики и на инвестиционен проект, дейности за изпълнение на СМР и инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност и за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници.
С реализацията на проекта ще бъдат решени проблемите около вентилацията, климатизацията и отоплението на всички помещения.
Той е стартирал на 14.05.2024 г. и ще продължи до 30.06.2026
