Ограничено е движението по пътен възел "Шумен“ /при 350-и км/ на АМ "Хемус“ за изграждането на ново кръгово кръстовище по път I-2 в района на Шумен. Преминаването по съоръжението в посока от магистралата към първокласния път е преустановено временно, като трафикът се пренасочва по обходни маршрути. Шофьорите, които пътуват по АМ "Хемус“ към Шумен, се отклоняват при пътните възли "Белокопитово“ и "Каспичан“.Трафикът на леки коли от Шумен към магистралата се осъществява без ограничения при пътен възел "Шумен“. Предвижда се строителните дейности по път I-2 да продължат до февруари 2026 г.Припомняме, че ремонтните работи по първокласния път I-2 Русе – Варна при Шумен стартираха на 20 юни т.г., като при започването им беше ограничено преминаването само на тежкотоварни автомобили в отсечката при 118-и км на първокласния път и по пътната връзка, която свързва път I-2 и АМ "Хемус“ при 350-и км. В момента работата по съоръжението е на следващ етап, при който дейностите изискват затваряне на пътния възел на АМ "Хемус“ и за леки автомобили до 3,5 т.Изграждането на новото кръговото кръстовище до Индустриален парк Шумен, ще замени настоящото триклонно кръстовище и се финансира от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.007 "Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции ("AttractInvestBG“)“, Компонент 3 "Интелигентна индустрия“ от плана за възстановяване и устойчивост, договор BG-RRP-3.007-0006-C02/25.07.2024 г. При реализацията му Областно пътно управление Шумен си партнира с община Шумен и Индустриален парк Шумен.