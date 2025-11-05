Днес от 8 до 18 часа в участъка от 99-и км до км 100 на АМ "Тракия“ ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица. Това съобщиха от АПИ.При изпълнение на дейностите поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София.