Окръжен съд – Бургас опроверга твърдението, че майката на младежа, помел туристи в Слънчев бряг, работи в съдебната система
"Във връзка с разпространена в медиите информация относно пътно-транспортно произшествие с пострадали лица в к.к. "Слънчев бряг", за когото има задържано лице, заявяваме следното:
В публикациите се твърди, че майката на лицето работи в съдебната система.
Категорично заявяваме, че това твърдение не отговаря на истината. Майката на въпросното лице не е служител или магистрат в съдебната система.
Уточнението се прави с цел да се предотврати разпространяването на невярна информация, която може да създаде погрешни впечатления в обществото и внушения за безпристрастността на съда“, е текстът на правото на отговор.
След тежката катастрофа в София: 1 загинал, 6-ма пострадали, от които 3-ма с опасност за живота
09:44
