Днес в Окръжния съд в Плевен ще се състои шестото заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна.Заседанието е насрочено за 10:00 ч."Очаквам ви пред Окръжен съд – Плевен. В името на Сияна и на всички жертви на пътя това безумие трябва да спре“, написа във Facebook вчера бащата на детето Николай Попов.Обвиняем по делото е шофьорът на товарния камион, чието прикачено полуремарке на 31 март 2025 г. навлиза в насрещната лента и удря лекия автомобил, в който е било и детето. Катастрофата стана на участък от пътя Бяла – Ботевград.Според обвинението инцидентът е станал при усложнени пътни условия – дъжд, мокра, неравна настилка и при завой, и при скорост от 83 км/ч при разрешени 70 км/ч.