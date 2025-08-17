Тревожна тенденция - през последните дни расте броят на инцидентите в морето. Август е опасен заради коварните подводни течения и високи вълни, които се превръщат в капан за неопитните плувци.Твърде дълго продължава да е бурно морето, за съжаление на летовниците. Затова те често пренебрегват разпорежданията на спасителите и червения флаг и така се стига до рисковани спасителни операции.По данни на БЧК от началото на лятото по Черноморието 20 души са се удавили.Иван Георгиев от Института по водна безопасност на водите предупреди:"Образуват се течения, поради силния вятър, нашият призив е хората да запазят малко търпение, през това време ние не "затваряме морето“, ние организираме временни къпални места на подходящи места с по-голям брой спасители“.А ако попаднем в коварно течение, съветва да не се паникьосваме, да останем спокойни и да се отпуснем на повърхността на водата, за да изелзем от него.Ако видим давещ се човек, Георгиев съветва пред bTV да не влизаме сами във водата, а да се обадим на спешна помощ. В краен случай каза, че можем да подадем предмет, който да задържи пострадалия на повърхността на водата, докато дойдат спешните екип.