Оперираха младата жена, която пострада в свирепата катастрофа в София
"Травматологичният екип на доц. Рашков извърши първа от поредица операции, които предстои да премине пациентката.
Тя остава за интензивно лечение и активен мониторинг в невро реанимацията на университетската болница "Пирогов", добавиха още от столичната болница.
