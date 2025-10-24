ЗАРЕЖДАНЕ...
Оставиха в ареста Матей, който уби Мартин край Челопеч
©
Искането за постоянното задържане беше внесено в съда след катастрофата от 18 октомрви на пътя Златица-Челопеч, при която загина 23-годишно момче.
Адвокатът на задържания заяви, че не се противопоставя на постоянното задържане за Матей, но подчерта, че по делото тепърва предстои изясняването на фактите.
Съдът също подчерта, че разследването е на ранен етап и предстои изясняването на важни въпроси - дали двете коли - тази, упралявана от Матей и друга, управлявана от В. П., са се изпреварвали, как точно е настъпил сблъсъкът, каква е била скоростта при удара. По време на делото стана ясно, че обвиняемият има санкции за над 30 нарушения на пътя, което според съда показва, че той създава рискове за останалите участници в движението.
Задържаният Матей Кънчев изрази съгласие да бъде оставен за постоянно в ареста.
В случай на обжалване, делото за налагане на мярката за неотклонение ще се гледа пред Апелативен съд - София.
Още по темата
/
Шофьорският курс на водача, причинил трагичния инцидент край Созопол: Цялата документация е само на хартия
19.10
Още от категорията
/
Директорът на училището, в което се пръскаха с лютив спрей: Санкции ще има според степента на виновност
08:23
Тройното убийство в Люляково: Предстои експертиза да докаже психическото здраве на обвиняемия, оръжията още се издирват
23.10
Психиатър е категоричен: Родителите трябва да бъдат привлечени като съпричастни към престъпното деяние на своето дете!
22.10
Катинчарова за изборите в Пазарджик: България не е по пътя на демокрацията, а на пътя на диктатурата
22.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Жертвите от къщата на ужасите в Люляково са изгорели живи!
16:13 / 23.10.2025
Съдът решава съдбата на масовия убиец от Люляково
15:33 / 23.10.2025
Собственик на бизнес, който задържа цените: Ако ситуацията остане...
11:42 / 23.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.