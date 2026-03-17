Окръжен съд – Шумен определи като основателно искането на прокурор от Окръжната прокуратура в града за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо 28-годишен мъж. Б.Б. е привлечен към наказателна отговорност за причинена средна телесна повреда, в резултат на която е настъпила смъртта на млад мъж, като престъплението е извършено в условията на опасен рецидив.Деянието е извършено на 7 март 2026 година. 28-годишният и починалият се срещнали в недовършена сграда в жилищен квартал на град Шумен и пушили забранени субстанции. Двамата се познавали и употребявали заедно наркотични вещества и друг път. Помежду им възникнал конфликт и Б.Б. нанесъл удар в областта на стомаха на своя познат, а малко след това си тръгнал.След като не се прибрал в дома си, 26-годишният му познат бил обявен за издирване. След проведени издирвателни дейности, тялото на мъжа е намерено. От направената аутопсия станало ясно, че той е починал след масирана кръвозагуба, причинена от травматично увреждане на кръвоносен съд в коремната кухина.Проведените процесуални действия по разследване на случая установили съпричастността на Б.Б. към случилото се. Мъжът е издирен и задържан. Привлечен е към наказателна отговорност и е отправено искане до компетентния съд от страна на наблюдаващия случая прокурор от Окръжна прокуратура – Шумен за налагане на мярка за неотклонение "задържане под стража“. Част от мотивите на прокуратурата са свързани с факта, че Б.Б. е многократно е осъждан и до месец юни 2025 година е изтърпявал наказание "лишаване от свобода“.Определението на Окръжен съд – Шумен може да бъде обжалвано пред Апелативния съд във Варна.