Днес още един търговец на гласове получи своята присъда - окончателна и без право на обжалване. Това съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

"Той е действал на територията на област Търговище. Очакваме още присъди там - за онези, които се опитаха да откраднат свободния избор", написа още той.

Припомняме, че по-рано днес Кандев обяви първата осъдителна присъда за купува на гласове, която е в Плевен. Наказанието й е една година лишаване от свобода, условно с тригодишен изпитателен срок, както и глоба в размер на 5 100 евро.