Младите хора носеха българският трибагреник, а бъдещото семейство си даде обещание пред Кръста.
Толкова е истинско и трогателно! Впечатлява ни обаче, защото повечето заветни "да" се казват по традициите на запада. Момичетата имат "моминска вечер", момчетата "ергенска". От ритуалите изключихме тъпаните
Да са щастливи тези двама млади благоевградчини и дано кръстят детето си в църква, а не с балони.
