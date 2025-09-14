Без вечеря на свещи в скъп ресторант, без помпозност, а само сред приятели...Едно момче поиска ръката на едно момиче на най-знаковото място в Благоевград.Младите хора носеха българският трибагреник, а бъдещото семейство си даде обещание пред Кръста.Толкова е истинско и трогателно! Впечатлява ни обаче, защото повечето заветни "да" се казват по традициите на запада. Момичетата имат "моминска вечер", момчетата "ергенска". От ритуалите изключихме тъпанитеи гайдите, хората, но включихме свалянето на жартиер със зъби...Да са щастливи тези двама млади благоевградчини и дано кръстят детето си в църква, а не с балони.