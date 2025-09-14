Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Без вечеря на свещи в скъп ресторант, без помпозност, а само сред приятели...Едно момче поиска ръката на едно момиче на най-знаковото място в Благоевград.

Младите хора носеха българският трибагреник, а бъдещото семейство си даде обещание пред Кръста.

Толкова е истинско и трогателно! Впечатлява ни обаче, защото повечето заветни "да" се казват по традициите на запада. Момичетата имат "моминска вечер", момчетата "ергенска". От ритуалите изключихме тъпаните
и гайдите, хората, но включихме свалянето на жартиер със зъби...

Да са щастливи тези двама млади благоевградчини и дано кръстят детето си в църква, а не с балони.