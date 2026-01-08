От Пирин предупредиха: Много вероятни са лавини тип ветрова дъска, има опасност и от спонтанни лавини
Внимание!!!
Много вероятни са лавини тип ветрова дъска на повечето изложения в Алпийски и Преходен пояс. Вероятни са и спонтанни лавини.
Умерен до силен Южен вятър, слаб снеговалеж, слаб дъжд в Преходен и Горски, намалена видимост и повишена влажност в Алпийски и Преходен пояси. Започва осезаемо захлаждане, което ше продължи и през деня.
Неблагоприятни условия за преходи във високата планина
Внимание при придвижване по долината към х. Вихрен, има вероятност от достигане на лавини до летния път!
Степен на лавинна опасност за 08.01.2026:
Алпийски - 4
Преходен - 3
Горски - няма данни
Тенденцията е за запазване на нивата днес до 16:30.
