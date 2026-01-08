Новият сняг само от тази нощ е около 15-20 см, мокър и силно навят в Алпийски пояс и Преходен пояси, съобщават от "Пирин планина – Банско".Много вероятни са лавини тип ветрова дъска на повечето изложения в Алпийски и Преходен пояс. Вероятни са и спонтанни лавини.Умерен до силен Южен вятър, слаб снеговалеж, слаб дъжд в Преходен и Горски, намалена видимост и повишена влажност в Алпийски и Преходен пояси. Започва осезаемо захлаждане, което ше продължи и през деня.Внимание при придвижване по долината към х. Вихрен, има вероятност от достигане на лавини до летния път!Алпийски - 4Преходен - 3Горски - няма данниТенденцията е за запазване на нивата днес до 16:30.