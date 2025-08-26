ЗАРЕЖДАНЕ...
От "Пирогов" с последни новини за състоянието на Марти, който беше пометен от АТВ в Слънчев бряг
"Взети са всички изследвания, направен е и скенер. При него е водеща тежката черепно-мозъчна травма. Състоянието му отговаря на травмата. Правим всичко възможно, никой не може да даде прогноза какво ще бъде по-нататъшното развитие на болестта. Детето диша самостоятелно, има повърхностна кома. Не е контактен и не издава звуци. Има движения на крайници без да има словесен контакт. По скалата Глазгоу от възможни 15 той е 9-10-а степен. Следваме плана за консервативно лечение", заяви д-р Христо Пседерски на брифинг пред журналист.
"Фокус" припомня, че Мартин беше тежко ранен в катастрофата с АТВ в Слънчев бряг на 14 август, когато тийнейджър помете три деца и двама възрастни на тротоар, след което се заби във фасада на хотел. Майката на Мартин - Христина, изпадна в мозъчна смърт, като жизнените ѝ показатели се поддържат по изкуствен път.
Известно е, че обвиняемият за трагедията в Слънчев бряг - полицейският син от Несебър Никола Бургазлиев, бе пратен в ареста след протест на прокуратурата.
Междувременно по разпореждане на вътрешният министър Даниел Митов и със заповед на главен комисар Захари Васков ГД "Национална полиция“ започва втора проверка на действията на полицията и длъжностните лица по случая с тежкия инцидент. Проверката е във връзка със сигнал от близки на пострадалите лица.
Първата проверка относно действията на полицията бе разпоредена от директора на ОД МВР - Бургас старши комисар Владимир Маринов.
