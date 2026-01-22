От днес до края на месеца: След Варна и Добрич, грипна епидемия и в Бургас
©
Очаква се противоепидемичните мерки да продължат до 30 януари включително.Те включват преустановяване на присъствените учебни занятия, извънкласни занимания и дейности, с изключение на олимпиади, които ще се провеждат при осигуряване на намален брой ученици във всяко учебно помещение и спазване на минимална дистанция от 1,5 м. между тях.
Ограничение на свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. За периода се преустановяват също профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации.
ФОКУС припомня, че грипна епидемия бе обявена и в областите Варна, където тя бе удължена до 26 януари включително, като и в Добрич. Мерките важат до края на тази седмица.
Още по темата
/
Д-р Детелинова: Усложненията от грипа са най-опасни за децата под 2 години и възрастните хора над 65 години
15.01
Още от категорията
/
Планински спасител: Има изключително висока лавинна опасност. Има и ледена кора под снега, силният вятър не спира
13.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Взеха важно решение, касаещо туризма в Созопол
13:44 / 21.01.2026
Взеха важно решение, касаещо туризма в Созопол
13:03 / 21.01.2026
Росен Желязков: Отварянето на пътя Рудозем - Ксанти има голямо въ...
11:27 / 21.01.2026
Варненец обра жена в Бургас
11:41 / 21.01.2026
Окръжният съд в Плевен ще проведе поредно съдебно заседание по де...
08:26 / 21.01.2026
Селска кметица взе мерки срещу измамите, свързани с еврото
10:01 / 20.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.