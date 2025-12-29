Криминална полиция, отряд “Кобра", линейки и пожарна са обградили района на “Красно село" заради въоръжен обир на търговски обект “Аванти", предаде репортер на, който се намира на мястото на инцидента.По непотвърдена информация полицията е открила гранати в атомобилите на извършителите на грабежа. За момента информацията е за 3 лица.научи, че открадната сума от магазина е в размер на 1000 лева.Магазинът се намира на ул. "Ген. Стефан Тошев". Районът на инцидента е отцепен.По непотвърдена информация един от апашите се укрива в жилищен блок, има съмнения, че разполага с граната, а психолози разговарят с него да се предаде доброволно. Обмисля се и евакуация на жилищната сграда.