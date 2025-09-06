ЗАРЕЖДАНЕ...
От утре: По АМ "Хемус" ще засичат и глобяват тол камерите за средната ни скорост
©
С цел повече безопасност на пътя влизат в сила следните участъци от републиканската пътна мрежа, където ще се осъществява контрол чрез технически средства за средна скорост:
АМ "Тракия“
Вакарел (км 24+288) Ихтиман (км 43+448)
Ихтиман Вакарел
Цалапица (км 107+663) Радиново (км 118+599)
Радиново Цалапица
АМ "Хемус“
Белокопитово (км 340+293) Каспичан (км 361+581)
Каспичан Белокопитово
Девня (км 399+703) Игнатиево (км 418+126)
Игнатиево Девня
АМ "Струма“
Сандански (км 143+945) Дамяница (км 151+251)
Дамяница Сандански
Българчево (км 90+219) Покровник (км 92+548)
Покровник Българчево
Северна скоростна тангента
м/у п.в. "Илиянци“ (км 50+427) Чепинци (км 60+705)
Чепинци м/у п.в. "Илиянци“
I-1
Слатино (км 343+292) Кочериново (км 353+878)
Кочериново Слатино
I-2
Струйно (км 104+733) Шумен (км 112+381)
Шумен Струйно
I-3
Долни Дъбник (км 100+471) Телиш (км 122+349)
Телиш Долни Дъбник
I-4
Български извор (км 13+536) Сопот (км 22+734)
Сопот Български извор
Европейският център за транспортни политики вече предложи тези зони да бъдат ясно маркирани със знаци, за да знаят шофьорите, че навлизат в участък с контрол на средната скорост.
Целта - не санкция, а превенция.
Шофирането с равномерна скорост намалява риска от инциденти и прави пътуването по-спокойно.
Още по темата
/
379 нарушения за 12 часа, някои от тях шофирали с над 190 км/ч. Глобите от тол камерите влизат в сила утре
05.09
Експерти за новите наказания: Превенцията е от ключово значение за предотвратяване на пътния травматизъм
06.08
Шофьори на линейки: С измерването на средна скорост от ТОЛ камерите разхождането ни до КАТ ще стане ежедневие
05.08
Още от категорията
/
Столичният електротранспорт категоричен: Имало е външна намеса, ватманът на дерайлиралия трамвай е временно отстранен от работа
03.09
След пожара в Белослав: Хората не могат да забравят ужаса от писъка на животните, изгорели живи при пожара
02.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Един от задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе е израснал бе...
15:17 / 05.09.2025
Нападнаха с брадва инспектори по труда при проверка в Димитровгра...
13:11 / 05.09.2025
Влошава се състоянието на директора на полицията в Русе
12:00 / 05.09.2025
Томислав Дончев по повод побоя в Русе: Трябва да си зададем въпро...
10:54 / 05.09.2025
Директорът на полицията в Ръсе е бил пребит пред очите на жена си...
09:03 / 05.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.