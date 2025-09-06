Сподели close
От утре – старт на контрола в участъците с отчитане на средната скорост.

С цел повече безопасност на пътя влизат в сила следните участъци от републиканската пътна мрежа, където ще се осъществява контрол чрез технически средства за средна скорост:

АМ "Тракия“

Вакарел (км 24+288) Ихтиман (км 43+448)

Ихтиман Вакарел

Цалапица (км 107+663) Радиново (км 118+599)

Радиново Цалапица

АМ "Хемус“

Белокопитово (км 340+293) Каспичан (км 361+581)

Каспичан Белокопитово

Девня (км 399+703) Игнатиево (км 418+126)

Игнатиево Девня

АМ "Струма“

Сандански (км 143+945) Дамяница (км 151+251)

Дамяница Сандански

Българчево (км 90+219) Покровник (км 92+548)

Покровник Българчево

Северна скоростна тангента

м/у п.в. "Илиянци“ (км 50+427) Чепинци (км 60+705)

Чепинци м/у п.в. "Илиянци“

I-1

Слатино (км 343+292) Кочериново (км 353+878)

Кочериново Слатино

I-2

Струйно (км 104+733) Шумен (км 112+381)

Шумен Струйно

I-3

Долни Дъбник (км 100+471) Телиш (км 122+349)

Телиш Долни Дъбник

I-4

Български извор (км 13+536) Сопот (км 22+734)

Сопот Български извор

Европейският център за транспортни политики вече предложи тези зони да бъдат ясно маркирани със знаци, за да знаят шофьорите, че навлизат в участък с контрол на средната скорост.

Целта - не санкция, а превенция.

Шофирането с равномерна скорост намалява риска от инциденти и прави пътуването по-спокойно.