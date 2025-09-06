От утре – старт на контрола в участъците с отчитане на средната скорост.С цел повече безопасност на пътя влизат в сила следните участъци от републиканската пътна мрежа, където ще се осъществява контрол чрез технически средства за средна скорост:Вакарел (км 24+288) Ихтиман (км 43+448)Ихтиман ВакарелЦалапица (км 107+663) Радиново (км 118+599)Радиново ЦалапицаБелокопитово (км 340+293) Каспичан (км 361+581)Каспичан БелокопитовоДевня (км 399+703) Игнатиево (км 418+126)Игнатиево ДевняСандански (км 143+945) Дамяница (км 151+251)Дамяница СанданскиБългарчево (км 90+219) Покровник (км 92+548)Покровник Българчевом/у п.в. "Илиянци“ (км 50+427) Чепинци (км 60+705)Чепинци м/у п.в. "Илиянци“Слатино (км 343+292) Кочериново (км 353+878)Кочериново СлатиноСтруйно (км 104+733) Шумен (км 112+381)Шумен СтруйноДолни Дъбник (км 100+471) Телиш (км 122+349)Телиш Долни ДъбникБългарски извор (км 13+536) Сопот (км 22+734)Сопот Български изворЕвропейският център за транспортни политики вече предложи тези зони да бъдат ясно маркирани със знаци, за да знаят шофьорите, че навлизат в участък с контрол на средната скорост.Целта - не санкция, а превенция.Шофирането с равномерна скорост намалява риска от инциденти и прави пътуването по-спокойно.