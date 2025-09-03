ЗАРЕЖДАНЕ...
Откриха Станислав от София
©
По молба на близките му полицията го издирваше. Станислав от ж.к. "Овча купел“ беше в неизвестност от началото на август.
На 20 август автомобилът му е бил засечен от тол камерите на АМ "Тракия".
Още от категорията
/
Столичният електротранспорт категоричен: Имало е външна намеса, ватманът на дерайлиралия трамвай е временно отстранен от работа
11:07
След пожара в Белослав: Хората не могат да забравят ужаса от писъка на животните, изгорели живи при пожара
02.09
С 227 км/ч шофьор на луксозен джип бърза да се прибере у дома, друг "настъпа" Майбаха само до 180
01.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
СГП утре ще каже има ли задържани за дерайлиралия трамвай, който ...
17:25 / 02.09.2025
Таков каза какво се вижда на записите и заяви: Това за мен е равн...
15:03 / 02.09.2025
Входът на подлеза, който е посрещнал летящите мотриси е като след...
14:29 / 02.09.2025
Жена за дерайлиралия трамвай: Чу се страхотен тътен, страшно е, з...
12:08 / 02.09.2025
Вдигат два хеликоптера за пострадалите деца при катастрофата край...
12:18 / 02.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.