Откриха филиал на елитен университет в Добрич
Във филиала ще се обучават студенти по специалността "Медицинска сестра“ от професионално направление "Здравни грижи“, образователно-квалификационна степен "бакалавър“, редовна форма на обучение. Определеният капацитет е 60 студенти.
Откриването на филиала е важна стъпка както за развитието на университета, така и за региона на Добрич, където има сериозна необходимост от подготвени специалисти по здравни грижи. Новото академично звено ще даде възможност на млади хора от Североизточна България да получат качествено висше образование в сферата на здравеопазването, близо до родното си място.
С разширяването на своята академична дейност Бургаският държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“ затвърждава ролята си на модерен образователен и научен център, който допринася за развитието на регионите и за подготовката на необходимите кадри за обществото.
