Преустановява се издирването на Стоян Илиев. Мъжът е намерен в град Търговище. 

Припомняме, че 68-годишният жител на Шумен бе в неизвестност от 19 септември.

От ОД на МВР - Шумен благодарят на всички граждани за съдействието.