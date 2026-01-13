Откриха модерен център за обслужване на граждани в Община Провадия
©
Вместо гражданите да се лутат между етажи и кабинети, въвеждаме модела "на едно гише“. Вече не е необходимо да познавате структурата на общината или да търсите конкретни служители по етажите. Това е нов стандарт на работа, при който уважаваме Вашето време и се стремим да бъдем максимално полезни на едно място.
Какво ще намерите в обновения Фронт офис на 1-вия етаж:
- Централизирано подаване на всички заявления и административни документи;
- Получаване на информация и справки на място в приветлива среда;
- Бързо заплащане на местни данъци и такси (МДТ);
- По-добра организация, която цели да съкрати времето за чакане.
Това пространство е създадено за Вас. То е част от стремежа ни администрацията да бъде истински партньор на гражданите и бизнеса – с лице към хората и техните нужди.
Продължаваме да работим за модернизацията на Провадия, стъпка по стъпка“.
Още от категорията
/
КТ "Подкрепа" предупреди: Общините ще останат без възможности за инвестиции за дълъг период от време
23.12
Красимир Вълчев за почивната база "Просвещение" в "Св. св. Константин и Елена": Няма одитори, които да осъществяват финансов контрол
22.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Търговец се оплака: Платиха ми с реквизитни евра
12:43 / 12.01.2026
Млада бургазлийка катастрофира на заснежения път Бургас – Варна
10:19 / 12.01.2026
Скиор загина в Пирин
08:22 / 12.01.2026
Поради обилен снеговалеж е ограничено преминаването на тирове по ...
19:27 / 10.01.2026
Вълна от коментари, след като жена спаси Светия кръст в Ахтопол
14:41 / 10.01.2026
Отменено е частичното бедствено положение в Крумовград
16:42 / 09.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.