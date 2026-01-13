"Провадия вече има модерен Център за обслужване на граждани изграден по концепцията за "обслужване на едно гише“!“. Това съобщи кметът на Общината Димо Димов, като допълни: "Една от основните цели, които си поставихме в програмата за развитие на Провадия (2023–2027 г.), беше да направим общината по-достъпна и удобна. Днес правим важна крачка в тази посока с откриването на новия ни Център за информационно обслужване (Фронт офис).Вместо гражданите да се лутат между етажи и кабинети, въвеждаме модела "на едно гише“. Вече не е необходимо да познавате структурата на общината или да търсите конкретни служители по етажите. Това е нов стандарт на работа, при който уважаваме Вашето време и се стремим да бъдем максимално полезни на едно място.Какво ще намерите в обновения Фронт офис на 1-вия етаж:- Централизирано подаване на всички заявления и административни документи;- Получаване на информация и справки на място в приветлива среда;- Бързо заплащане на местни данъци и такси (МДТ);- По-добра организация, която цели да съкрати времето за чакане.Това пространство е създадено за Вас. То е част от стремежа ни администрацията да бъде истински партньор на гражданите и бизнеса – с лице към хората и техните нужди.Продължаваме да работим за модернизацията на Провадия, стъпка по стъпка“.