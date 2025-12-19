Откриха мъртъв мъж на Витоша
От ПСС казаха за нашата медия, че вчера е постъпил сигнал за пострадал мъж, в следствие на подхлъзване. Когато екипът отива на място, открива и мъртъв човек близо до мястото на инцидента, във връзка с който е сигналът.
Причината за смъртта не е ясна, но най-вероятно е подхлъзване. Трупът му е транспортиран до хижа "Алеко", където започва работа със съдебна полиция.
Раненият мъж е транспортиран до болница в София в стабилно състояние към 19:30 ч. вчера.
ФОКУС апелира да внимавате в планината, тъй като както по-рано съобщихме, пътеките на Витоша са силно заледени и съществува опасност от сериозни наранявания.
