При почистването на боклуци между два блока в София, чистачки са открили новородено бебе в чувал. Това потвърдиха за ФОКУС от СДВР. 

Зловещият случай е от столичния квартал "Дружба" 1. 

Криминалисти и полицаи работят по случая.