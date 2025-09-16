ЗАРЕЖДАНЕ...
Откриха случай на туберколоза при преглед в болницата в Нови пазар
"След назначените изследвания , болната ще бъде хоспитализирана , за да се прекъсне веригата за предаване на инфекцията, съобщи старшата сестра на Трето вътрешно отделение Венета Симеонова. Лечението на това заболяване продължава до три месеца, и специфично , уточни тя.
Само за два дни са преминали седем души. Безплатните медицински прегледи за туберколоза се извършват от пулмолог и интернист от Варна.
Не е необходимо предварително записване или направление от общопрактикуващ лекар. Прегледите се провеждат в III то вътрешно отделение на лечебното заведение на ул. "Христо Ботев" №22 .
Всеки желаещ попълва "Анкетна карта за скрининг на риска от туберколоза. Лицата в риск се консултират от лекар и се назначават изследвания.
"В тези кампании, които се провеждат всяка година, винаги откриваме по 3-4 случая на туберколоза, сподели сестра Симеонова. Случаите се докладват при редовен отчет в Министерството на здравеопазването.
Скринингът за риска от туберколоза за жителите на област Шумен се организира от РЗИ Шумен и МБАЛ Шумен в рамките на националната кампания "Седмица на отворените врати".
Инициативата цели повишаване на обществената информираност по отношение на туберколозата - начин на заразяване, рискови фактори, различни форми на заболяването, лечение, превенция.
