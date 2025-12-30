Откриха труп на млада жена в столичен квартал!
Тялото е намерено в изоставен трафопост. Самоличността, както и точните години на жертвата не са уточнени. По непотвърдена информация жената е млада.
Към момента разследването по случая продължава. От полицията не дават повече информация и подробности около трагичния инцидент. Все още не е ясно каква е причината за смъртта и дали има задържани.
