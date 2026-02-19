издирваше в Стара планина. Това съобщиха за ФОКУС от Той е в добро общо състояние. Предстои да бъде заведен от спасителите до подслон, където да се възстанови. По информация на ПСС мъжът е бил изтощен, гладен и жаден, но се е движел самостоятелно.
Припомняме, че вчера около 10:00 ч. в Дирекцията "Национален парк Централен Балкан" е постъпила информация от близките на мъжа, че от няколко дни нямат връзка с него. По техни данни туристът е тръгнал в събота от хижа "Партизанска песен“ към хижа "Мазалат“, с намерение да продължи към хижа "Тъжа“. Акцията по издирването обаче не е започнала вчера поради лошите метеорологични условия и много силния вятър.
Откриха туриста, който изчезна в Стара планина
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Бащата на Сияна: Започва гаврата. В моргата ти подават визитки. Пред "Пирогов" стои "дежурна" G-класа. Някои родители подписват
05.02
Полицията за случая в хижа "Петрохан": Разследва се съпричастност на непълнолетни и малолетни към НПО-то
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Затвориха АМ "Тракия" в района на Бургас
08:35 / 18.02.2026
По-добре не тръгвайте през прохода "Петрохан"!
17:22 / 17.02.2026
Учител е задържан за педофилия
12:51 / 17.02.2026
Ученици "под ключ": Родители на протест заради агресивно поведени...
08:29 / 17.02.2026
Шумен е без вода второ денонощие
08:30 / 17.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.