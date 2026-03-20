На 19 март около 15 часа, във водите на р. Дунав, в близост до брега в района на видинската гребна база, полицейски служители открили трупа на 73-годишна местна жителка. Жената е била обявена за издирване на 14 март.При огледа разследващите не са установили данни за насилствено причинена смърт. Трупът е транспортиран за аутопсия в МБАЛ-Видин. По случая е образувано досъдебно производство