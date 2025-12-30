тежката катастрофа в района на Присовските завои. Това научи ФОКУС от свои източници. Според непотвърдена от властите информация те са използвани от младите мъже, които са било в колата. Дали шофьорът е употребил от субстанцията не е ясно.
Подобна информация изнесе и председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова, като публикува снимки на флаконите в колата в профила си в социалната мрежа Фейсбук.
ФОКУС припомня, че при катастрофата загинаха двама мъже, а други двама са в болница, като единият е в тежко състояние.
Открили са флакони с райски газ в колата от катастрофата на Присовските завои
© Фейсбук
