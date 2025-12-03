Отлагане на делото на скандалния доктор Хасърджиев
© NOVA
В края на октомвири магистратите оставиха обвиняемите в ареста. Днес отлагането дойде по здравословни причини на един от тях.
Припомняме, че причина за задържането е сигнал на жертва. Според прокуратурата в жилището на Хасърджиев, той и още трима души, сред които актьорът Росен Белов са дрогирали 20-годишен младеж.
Жертвата е била принудена да извършава сексуални услуги, под дулото на пистолет. Младият мъж успява де избяга и сигнализира компетентните органи.
Още по темата
/
Делян Георгиев: Частната театрална школа на министъра на културата, незаконно помещаваща се в читалище "Николай Хайтов", получи предизвестие за напускането му
06.11
Голяма схема: Братовчедката на Хасърджиев е дала стотици хиляди лева за център за деца с увреждания, а такъв няма!
30.10
Митко Павлов: Насажда се хомофобия. Какво значение има дали някой спи с жена или мъж, ако е насилник?
30.10
Окован във вериги и на подскоци към съдебната зала, Хасърджиев заяви: Не съм докосвал това момче и ще го докажа
28.10
Кметът на район "Изгрев": Започва незабавна проверка на дейността на "Театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт"
26.10
Още от категорията
/
Красимир Вълчев за почивната база "Просвещение" в "Св. св. Константин и Елена": Няма одитори, които да осъществяват финансов контрол
22.11
Появиха се твърдения за натиск и уволнение на полицай от Добрич, ПП-ДБ искат изслушване на Митов
20.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Блъснаха патрулка, отцепила движението, полицай загина на място
09:16 / 01.12.2025
Окръжен съд – Смолян остави за постоянно в ареста четиримата обви...
18:10 / 29.11.2025
Четирима отвлякоха жена, задържаха ги в Стара Загора
19:58 / 28.11.2025
Възстановиха движението по пътя Бургас – Варна
15:01 / 28.11.2025
Катастрофа затвори пътя Бургас – Варна край Иракли
13:34 / 28.11.2025
2-месечно бебе, с 1 млн. левкоцити в кръвта, беше спасено от докт...
14:12 / 27.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.