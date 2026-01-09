Кметът на Крумовград Себихан Мехмед отмени частичното бедствено положение в района.По думите му във всички населени места вече има вода. Единствено село Златолист все още е без водоподаване, но се работи по отстраняване на проблема, като там има съмнение за скъсан водопровод.Частичното бедствено положение беше обявено на 7 януари заради проливните валежи и липсата на питейна вода в над 20 населени места в общината. Също така бяха нанесени сериозни щети на инфраструктурата в Общината."ВиК“- Крумовград уведомява, всички жители на общината и най-вече ползващите вода по поречието на река Крумовица, че вследствие на проливните дъждове в следващите дни е възможно замътване на водата във водопроводната мрежа. Въпреки предварителното източване на кладенците през следващите дни водата да се ползва единствено за битови нужди. След усилено хлориране и извършване на проби от РЗИ Кърджали ще уведомим жителите на община Крумовград за годността на водата за питейни нужди.